“Così come promesso e già ampiamente annunciato Matteo Salvini ha depositato oggi la sua interrogazione in Senato per il problema dell’emergenza dei Rotoli – a dichiararlo il capogruppo della Lega Igor Gelarda -.

Un documento in cui si chiedono risposte tanto dal Ministro dell’Interno quanto dal ministro della Salute. Nell’interrogazione viene fatta una ricostruzione precisa di quelli

che sono stati i fatti e le incapacità organizzative e politiche che hanno portato, oggi, ad avere quasi 1000 bare al deposito al cimitero dei Rotoli. Dai ritardi per il revamping del vecchio forno crematorio, a quelli per la progettazione e costruzione del nuovo, al fatto che nulla si sta facendo per quanto concerne il nuovo cimitero. Nel testo Salvini sottolinea anche il lavoro fatto dal gruppo della Lega in consiglio comunale. Dall’esposto in procura che ho presentato io, con contestuali richieste di dimissioni del sindaco Orlando. Ma anche della deputata regionale e consigliera comunale della Lega Marianna Caronia che ha fatto appostare 15 milioni di euro dalla commissione

bilancio per il primo stralcio del nuovo cimitero. Un alert di Salvini pure sulla criminalità organizzata: così come si evince dalle ultime intercettazioni dell’operazione Stirpe, la mafia sarebbe interessata alla costruzione di un nuovo cimitero a Palermo. Salvini chiede l’intervento urgente del governo e il commissariamento del cimitero, così come annunciato da me ieri in consiglio comunale durante la seduta” – conclude Gelarda.

Com. Stam.