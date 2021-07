Iano Lo Monaco, presidente Ordine degli Architetti di Palermo: “Professionisti ed economia della città in stallo per la paralisi dell’Ufficio Tecnico Comunale. Situazione insostenibile, mettere in atto soluzioni immediate”

Questa mattina incontro con l’assessore all’Edilizia privata Vincenzo Di Dio per rappresentare l’emergenza

Palermo. “Prima il caldo e la chiusura al pubblico – con i dipendenti in smart working – per la rottura degli impianti di condizionamento nel Polo tecnico del Comune di Palermo, poi la decisione di sospendere il ricevimento al pubblico dal 5 al 25 agosto per ferie. Nel pieno dei lavori per i bonus edilizia, interloquire con il Sue (Sportello unico per l’edilizia), è diventato praticamente impossibile con tutto ciò che consegue per il lavoro dei professionisti e l’economia stessa della città”.

A denunciare la grave situazione è il Presidente dell’Ordine degli Architetti Iano Lo Monaco che dopo aver chiesto spiegazioni nei giorni scorsi, questa mattina insieme al consigliere dell’Ordine Mauro Pantina è stato ricevuto al Polo Tecnico dall’assessore all’Edilizia privata e presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Vincenzo di Dio.

