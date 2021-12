ll Sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova nominato vice presidente dell’ANCI

Il Sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, è stata nominata Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

La notizia è arrivata questa mattina con una missiva a firma del presidente nazionale Antonio Decaro dove si legge “sono certo che il Tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare sempre con maggiore determinazione gli interessi dei Comuni e delle città in un’ottica di affermazione dell’interesse generale del Paese e dei cittadini.”

Un ruolo fondamentale all’interno di un’associazione dove il primo cittadino della Città delle Terme ha già rivestito il ruolo di delegato Politico alle pari opportunità.

“Sono orgogliosa di questo straordinario riconoscimento. Sono emozionata e commossa per questa nomina che per me significa, prima di tutto, impegno costante e dovere. Un grazie al Presidente Antonio Decaro per aver creduto in me. Termini Imerese torna a essere protagonista a livello nazionale” dice il sindaco è da oggi vice presidente nazionale ANCI Maria Terranova .



