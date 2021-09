Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani, di 58 e 55 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e ha sequestrato 24 panetti di hashish, per un peso totale di oltre 2 kg, insieme alla somma di 2000 euro in contanti, provento dello spaccio.

Gli agenti del Commissariato Bonola, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato l’automobile con a bordo il 58enne in via Ugo Betti a Milano, costui, sceso dall’abitacolo, si è avvicinato al 55enne, sopraggiunto in scooter, cedendogli un panetto di hashish in cambio di denaro.



Bloccati i due uomini, i poliziotti hanno sequestrato l’involucro di circa 100 gr di hashish che era stato appena ceduto in cambio di 500 euro e, a seguito di perquisizione a bordo dell’auto, hanno rinvenuto e sequestrato, nascosto sotto un tappetino, un ulteriore panetto di hashish mentre, nel marsupio del 58enne spacciatore, altri 1.500 euro in contanti.



Gli investigatori hanno poi effettuato una perquisizione domiciliare nell’appartamento del 58enne, in via dall’Ovo a Seriate (BG), e hanno sequestrato altri 22 panetti nascosti nella dispensa della cucina e in un mobile del soggiorno.