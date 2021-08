Giambrone e Marino: “Piena collaborazione tra aziende e uffici comunali, in condivisione con la Circoscrizione, per restituire al decoro parti della città”

Questa mattina è stato aperto, dalle squadre della Re.Se.T., società in house del Comune di Palermo, il cantiere dei lavori per la riqualificazione della piazza intitolata al famoso musicista Francesco Paolo Tosti.

Il piano lavori di riqualificazione rientra in un più ampio programma di miglioramento del Decoro Urbano di svariate aree della città di Palermo, voluto dal vice sindaco Fabio Giambrone e dall’assessore Sergio Marino, con delega alla Re.Se.T., che hanno seguito insieme all’amministratore unico della partecipata, Antonio Perniciaro Spatrisano, l’apertura odierna del cantiere e l’avvio delle attività.

“Piace rilevare – dichiarano Giambrone e Marino – come la piena collaborazione tra aziende e uffici comunali, in condivisione con la Circoscrizione, consentono di restituire al decoro parti della città, come piazza Tosti, che non solo vengono frequentate da numerosi cittadini, ma sono inserite in un contesto urbano meritevole di una giusta attenzione”.

“Soddisfazione per i lavori di sistemazione di piazza Tosti – dice Fabio Teresi, Presidente V Circoscrizione -. Continua l’impegno congiunto Circoscrizione e Amministrazione attiva per la riqualificazione e il decoro delle nostre aree”.

Le squadre della Re.Se.T. sono state supportate dalla Polizia Municipale che ha gestito con successo le criticità derivanti dalla restrizione delle carreggiate stradali a causa del posizionamento delle transenne previste per la delimitazione del cantiere.

I principali interventi previsti riguardano:

La pulizia con idropulitrice di tutte le superfici; la pitturazione della rotonda; la completa manutenzione dell’aiuola antistante la rotonda compresa la pitturazione delle sedute; la potatura delle alberature; il ripristino dei prati all’inglese e degli impianti di irrigazione.

L’ufficio tecnico della Re.Se.T. in sinergia con gli uffici comunali competenti ha elaborato il rendering della piazza e delle aiuole, attività che è stata di fondamentale importanza al fine di scegliere i colori da utilizzare per la tinteggiatura delle superfici sia della rotonda che delle aiuole.

Il completamento dei lavori è previsto per la fine del mese di agosto.

Com. Stam.