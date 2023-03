Per Casarano Rally Team subito successo di classe al Ciocco con Carra – Mezzina

Successo di classe per il giovane equipaggio della scuderia salentina e primi punti tricolori per la pilota in Coppa Dame alla gara toscana, round inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. “Feeling istantaneo con la Clio S1600 della Erreffe Rally Team”

Casarano (LE) Per Sara Carra e Lorenzo Mezzina su Renault Clio S1600, portacolori Casarano Rally Team, arriva il successo di classe ed il secondo posto nella classifica femminile per la driver, al 46° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, gara toscana che venerdì 10 e sabato 11 marzo ha aperto il Campionato italiano Assoluto Rally Sparco. Un esordio tutto in diretta Streaming e TV.

I giovanissimi alfieri della Scuderia salentina Sara Carra e Lorenzo Mezzina, hanno mostrato carattere e determinazione anche al loro esordio sulla Renault Clio Super 1600 curata dalla Erreffe Rally Team. Per l’equipaggio formato dalla 21enne pilota e dal 22enne co-driver, si è trattato anche del debutto sulle selettive ed insidiose strade della Garfagnana.

Nove tratti cronometrati dove i portacolori Casarano rally Team hanno preso e mantenuto il primato di categoria, mostrando un feeling concreto con la vettura per loro nuova, in una configurazione certamente generosa ed impegnativa.

-“Le prove speciali hanno confermato le sensazioni avute durante i test, ovvero un feeling istantaneo con la Renault Clio – afferma Sara Carra – il Ciocco si è rivelato in tutta la sua difficoltà, ma noi abbiamo disputato la gara con la dovuta concentrazione e siamo stati molto favoriti dalla professionalità del team che ci ha sempre dato certezza in ogni situazione. Probabilmente si poteva ottenere qualcosa in più, però era necessario portare a casa un risultato concreto evitando rischi inutili soprattutto in avvio di stagione. Con Lorenzo condividiamo questa esaltante crescita sportiva che desideriamo continuare nel modo più efficace. Poter contare sul costante sostegno della famiglia fa certamente la differenza”-.

Prossimo appuntamento nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco per Casarano Rally Team, dal 14 al 16 aprile al rally di Alba – Regione Piemonte.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2023: 10 marzo-11 marzo | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 14 aprile – 15 aprile | #RA Rally di Alba – Regione Piemonte; 5-6 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1,5); 16-17 giugno | San Marino Rally (coeff. 1,5); 28-30 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 8-10 settembre | Rally 1000 Miglia; 29-30 settembre | Rallye Sanremo; 1-3 dicembre | ACI Rally Monza (coeff. 1,5).

Com. Stam. + foto