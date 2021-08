“Riteniamo che l’esperienza maturata all’interno degli enti di formazione debba essere riconosciuta a livello ministeriale e regionale. In questi giorni, dopo le nostre considerazioni relative all’attribuzione del punteggio ai fini della definizione della graduatoria del personale ATA con riferimento al servizio prestato all’interno degli enti formazione, abbiamo assistito ad un atto da parte dell’ ufficio scolastico regionale, che non condividiamo e che gli studi legali interpellati ritengono illegittimo.

Insieme al Sifus e agli studi legali dell’avvocato Claudio Calafiore e dell’avvocato Giuseppe Greco, abbiamo definito il percorso a tutela dei soggetti inquadrati nel ruolo di personale ausiliario, tecnico e amministrativo all’interno degli enti formazione.

In seno alla nota inviata dagli studi legali tanto all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia quanto al Ministero dell’istruzione, si ribadisce che la posizione dell’Ufficio scolastico regionale è da ritenersi errata e priva di fondamento. Della stessa gli studi legali, su mandato del sindacato Sifus ne hanno chiesto l’annullamento in autotutela considerato che ove ciò non avvenisse in tempi brevi, i lavoratori interessati non potranno che agire secondo legge a tutela dei diritti negati innanzi alla competente autorità giudiziarie.

Si allega la nota degli studi legali avente ad oggetto nota protocollo n. 22372 del 20 agosto 2021 relativa alle graduatorie terza fascia personale ATA – Servizio prestato presso gli enti di formazione professionale. Il sindacato Sifus, ora per allora raccoglierà tutte le istanze di coloro che hanno diritto ad ottenere l’inserimento nella graduatoria, tenuto conto dell’attività svolta negli enti di formazione. Il sindacato Sifus tramite i propri legali si farà promotore di iniziative a difesa di tutti i lavoratori lesi, ai quali non verrà riconosciuto ai fini della graduatoria il servizio prestato nella formazione professionale. Così in una nota Vincenzo Figuccia deputato regionale all’Ars e coordinatore provinciale della Lega a Palermo a margine di un incontro tenutosi a piazza Principe Camporeale alla presenza del sindacato Sifus e degli studi legali.

