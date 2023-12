Telethon e Cisom insieme per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si respira nell’aria un senso profondo di solidarietà e impegno verso gli altri. In questo clima di generosità si rinnova l’appuntamento con la raccolta fondi di Telethon a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare.

Fino al 17 dicembre, in più di 3.000 piazze in tutta Italia, i cuori di cioccolato, simbolo tangibile di solidarietà, verranno distribuiti dai volontari della Fondazione Telethon e da numerose associazioni collaboratrici.

Il 15 dicembre alle ore 17:00, presso l’oratorio dei Bianchi in piazzetta dei Bianchi, avrà luogo “Occorrono tanti cuori per la ricerca“. Con il patrocinio della Regione Sicilia, questa iniziativa vede il coinvolgimento attivo anche del Gruppo Palermo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. Il CISOM, da sempre propositivo nel sostegno delle persone in difficoltà, mette a disposizione i suoi volontari per sensibilizzare e promuovere la ricerca scientifica, contribuendo così all’inclusione sociale di ciascun individuo.

Questo appuntamento rappresenta un momento cruciale di unione e dedizione per coinvolgere e sensibilizzare la comunità locale in questa meritevole iniziativa. L’alleanza tra Telethon, il CISOM e altre organizzazioni simili promuove la solidarietà e l’impegno sociale, mettendo in evidenza l’importanza cruciale di unire le forze per sostenere la ricerca scientifica e offrire speranza a chi ne necessita maggiormente.

Per informazioni, approfondimenti e richieste di interviste è a disposizione l’Ufficio Stampa Gruppo Palermo – CISOM

Sonia Sabatino 3453214143 soniasabatino6@gmail.com

CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – è una Fondazione senza scopo di lucro, con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano Ordine di Malta. Fedeli al motto “Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo” e ai valori del millenario Ordine di Malta, da oltre 50 anni medici, infermieri, psicologi, logisti e gli oltre 4000 volontari del CISOM presenti in ogni regione italiana portano soccorso, aiuti e conforto in occasione di calamità naturali nazionali e internazionali, durante importanti eventi con forte impatto sulla sicurezza pubblica, nelle strade e tra le persone più sole e bisognose; il CISOM è impegnato anche nelle attività di assistenza sanitaria ai migranti in difficoltà nel Canale di Sicilia e a Lampedusa.

