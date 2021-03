Oggi abbiamo il piacere di presentarvi Tiziano Torri, cantautore ventunenne che ha da poco fatto il suo debutto nella scena musicale con il singolo Aeroplani, un pezzo dalle sonorità coinvolgenti scritto dallo stesso Tiziano Torri e arricchito dalla produzione di Manuel Finotti.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Aereoplani è una sfida verso me stesso, dopo anni passati a scrivere canzoni destinate solo a pochi intimi, rappresenta la mia uscita allo scoperto come cantautore. È un brano in cui risiede un grido di speranza, mi auguro possa diventare la canzone da dedicare a chi si ha accanto ogni giorno, o perché no, che magari dia la forza per inviare quel messaggio che non si ha mai avuto il coraggio di mandare»

Ciao Tiziano e grazie per essere qui con noi oggi. Aeroplani è il tuo singolo di debutto. Come ti senti a fare ufficialmente il tuo ingresso nel mondo del cantautorato?

Ciao, grazie dell’opportunità, mi sento molto emozionato, felice e soprattutto sento di aver raggiunto la consapevolezza e il coraggio per poter finalmente comunicare un messaggio tramite le mie canzoni.

Qual è, secondo te, la situazione ideale per ascoltare Aeroplani?

Credo non ce ne sia una specifica, è una canzone intima ma allo stesso tempo penso possa essere di tutti, può sembrare fortemente malinconica ma dal mio punto di vista in lei risiede un grido di speranza verso il futuro.

Parliamo invece di te: chi sei quando non sei impegnato a comporre i tuoi pezzi? Come ti piace passare le giornate, quali sono le tue passioni oltre alla musica?

Io sono un ragazzo di 21 anni che, come molti della mia età, vuole trovare il suo posto nel mondo. Frequento la facoltà di “Odontoiatria e protesi dentaria” all’estero, sono molto dinamico, mi piace fare tante cose e soprattutto mi piace ogni giorno imparare a farne altre che non avrei mai immaginato di poter fare.

Cosa ne pensi della scena musicale di Napoli e in che modo ti inserisci all’interno del suo panorama?

Io non sono di Napoli, ma di Cisterna di Latina, una città di provincia nel Lazio. Ho avuto l’onore di girare il video di Aeroplani con lo sfondo di una Napoli incantevole. Nella mia zona ci sono tanti artisti interessanti che però seguono più il genere trap o rap, che mi piace e che seguo, ma è lontano da me artisticamente parlando.

Se in questo momento ci fosse un aeroplano pronto per portarti ovunque tu voglia, dove andresti e perché?

Se ci fosse un aeroplano disponibile adesso andrei sicuramente in un posto che non ho mai visitato, per esempio Los Angeles, per poter fare nuove esperienze, per poter scrivere canzoni nuove, per trovare ispirazione in un posto nuovo, inoltre mi piacerebbe andarci in compagnia di gente che ha la mia stessa voglia di fare musica.

