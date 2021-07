Il sindaco Massimo Grillo: “La collaborazione degli artisti locali è stata fondamentale per un calendario di appuntamenti di qualità”

Tante novità e graditi ritorni caratterizzano il programma di “Marsala Estate 2021”, promosso dall’Amministrazione comunale di Marsala. Spicca il Concerto di Francesco De Gregori (31 Agosto, Piazza Della Vittoria) nel ricco calendario di eventi che, fino a Settembre, allieteranno le serate di cittadini e visitatori. “Il Concerto del cantautore italiano è l’evento di punta dell’estate marsalese – sottolinea il sindaco Massimo Grllo – ma tanti altri appuntamenti si caratterizzano per qualità e spessore culturale, frutto del sinergico lavoro svolto dagli assessori Antonella Coppola e Oreste Alagna. In più, questa Amministrazione ha molto apprezzato la collaborazione degli artisti locali che, con le loro proposte, hanno condiviso il messaggio che – in questo primo anno – abbiamo voluto consegnare alla città. E cioè, che Marsala riparte dal territorio, le risorse, i talenti che esprime, dalle periferie, dalla sua gente generosa ed accogliente. Noi ci siamo !”. E veniamo alle novità in programma che, come si può vedere, si sviluppa in centro, nei quartieri e nelle contrade. Qui, il “Marsala Village” rappresenterà il primo progetto di animazione itinerante, con spettacoli che allieteranno le serate ad Amabilina, Strasatti, San Leonardo, Addolorata, Pastorella e in contrada Santi Filippo-Giacomo. Importante, poi, il Festival Letterario “Il mare colore dei libri”. Una costola del più importante festival di editoria indipendente del Sud Italia propone presentazioni di libri, spettacoli, reading … che, per tre giorni, faranno di Marsala il centro dell’editoria regionale e nazionale. Anteprima il 30 Luglio con Gaetano Savatteri che racconterà Makari e il ciclo di libri che hanno ispirato la serie televisiva con Claudio Gioè. Il duo Gino De Vita ed Enzo Toscano, invece, lancerà “Loft Cultura”, la rassegna di “Musica e Libri” che vede tra gli autori anche Catena Fiorello con la sua ultima pubblicazione “Amuri”. Altra novità per Marsala è il “Red Head Sicily” (31 Luglio), la terza edizione del noto raduno dei “capelli rossi”, il festival aperto a piccoli e adulti che condividono questo colore naturale della loro capigliatura. Completano il calendario di eventi altre rassegne patrocinate dall’Amministrazione comunale: “Letture sotto l’Albero” (rivolto a bambini e famiglie), “Chiostri d’Autore” (associazione Otium), “A Scurata” (Salina Genna), “Agorai del Mare” e “It Begins Again” (Parco Archeologico), quest’ultimo con il concerto “Piano Solo” di Rita Marcotulli (5 Agosto). Marsala Estate 2021, infine, segna anche il ritorno del “Cinema sotto le Stelle”, con una quarantina di film e diverse prime visioni nel Complesso San Pietro, e dello “Shock da Ground” l’attesissimo “streetbasket” aperto agli appassionati della pallacanestro, dal 29 Luglio all’1 Agosto nella rinnovata Piazza della Vittoria.

Com. Stam.