Villorba Corse “batte 5” nel Lamborghini Super Trofeo a Vallelunga

Nell’ultimo round stagionale il team trevigiano conquista la top-5 in gara 1 con la Huracan ST Evo2 affidata ai francesi Blanchemain e Pla, poi noni in gara 2 in vista del grande show delle World Finals che li vedrà di nuovo protagonisti nel weekend sempre sul circuito romano: gara 1 sabato 18 novembre alle 15.55 e gara 2 domenica alle 14.50, entrambe in diretta su Sky Sport Arena e sul web

Treviso. La Scuderia Villorba Corse ha concluso il Lamborghini Super Trofeo Europa sull’Autodromo di Vallelunga, dove è andato in scena il sesto e ultimo round del monomarca continentale. Il team trevigiano ha ancora una volta sfoggiato solidità e competitività con la Huracan ST Evo2 numero 92 preparata per l’equipaggio formato da Michael Blanchemain e Jim Pla, che con le due gare disputate in settimana hanno coronato il campionato concludendo a punti tutte le 12 gare disputate, bottino globale 2023 al quale va aggiunta una pole position. Per quanto riguarda questo ultimo appuntamento sul circuito romano, in classe Pro-Am i due affiatati piloti francesi hanno conquistato una preziosa top-5 in gara 1 giovedì, mentre in gara 2, dove fondamentale è risultata la gestione del degrado pneumatici, venerdì hanno tagliato il traguardo in nona posizione.

Si tratta di due piazzamenti che rinsaldano la top-10 generale della squadra diretta da Raimondo Amadio, nona con Blanchemain e Pla alla prima stagione nella serie della Casa del Toro e ora pronta ad affrontare il grande show delle World Finals, attese nel weekend ancora sul tecnico circuito di Vallelunga. Nella sfida mondiale insieme agli equipaggi “europei” si schiereranno al via anche i protagonisti delle serie Nord America e Asia: gara 1 va in scena sabato 18 novembre alle 15.55, mentre gara 2 è domenica alle 14.50. Entrambe sulla distanza di 50 minuti, saranno trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in live streaming sul sito ufficiale www.lamborghini.com/motorsport/super-trofeo/europe .

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “Nell’ultimo round della serie europea abbiamo vissute due giornate piuttosto differenti, sia per le condizioni trovate sia per l’auto che ha tenuto comportamenti diversi. Però chiudiamo confermandoci una volta in più in top-5, che a livello di risultati era l’obiettivo di questo appuntamento, e ora affrontiamo le World Finals, dove sappiamo che può succedere di tutto fra tanto traffico in pista, grandi differenze, alta competitività e di sicuro anche grande spettacolo. Cercheremo di essere protagonisti, l’impegno di tutto il team è proiettato in questa direzione”.

Com. Stam. + foto