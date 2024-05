ARCO Europei Para-Archery: 15 finali per l’Italia

Dominio italiano a Roma ai Campionati Europei Para-Archery, dopo le eliminatorie individuali di ieri e quelle a squadre di oggi, la Nazionale vola in finale 15 volte.

Le sfide per le medaglie sono in programma domani al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato a Spinaceto (bronzi) e venerdì nella splendida cornice del Parco Archeologico di Ostia Antica (ori), con diretta su Rai Play dalle 11:00 alle 12:30.

I RISULTATI DEL MATTINO – La squadra maschile dell’arco olimpico formata da Davide Bettoni e da Stefano Travisani si giocherà il titolo europeo contro la Gran Bretagna (Philipps, Radigan) venerdì alle 16,40 dopo aver vinto senza difficoltà con un doppio 6-0 contro Turchia e Georgia. Si giocherà l’oro anche il team femminile di Elisabetta Mijno e Vincenza Petrilli che venti minuti prima degli uomini sarà in campo contro la Turchia (Eroglu, Sengul).

Sarà finale per l’oro anche per le squadre compound con Matteo Bonacina e Giampaolo Cancelli pronti venerdì alle 15,40 al match contro la Slovacchia (Doric, Pvalik), i due azzurri oggi hanno battuto 150-148 la Spagna e 153-149 l’Ucraina. Stesso risultato per Eleonora Sarti e Maria Andrea Virgilio che grazie al 147-145 con la Gran Bretagna affronteranno alle 15,20, sempre di venerdì, la Turchia (Cure, Yorulmaz) per l’oro.



Va ricordato che anche le squadre del W1 grazie ai risultati delle qualifiche sono in finale per l’oro: nel maschile Maurizio Panella e Paolo Tonon affronteranno la Turchia (Aydin, Hekimoglu) venerdì alle 17,40, mentre Dalia Dameno e Asia Pellizzari se la vedranno con la Repubblica Ceca (Brandtlova, Musilova) alle 17,20. Il mixed team (Pellizzari-Panella) si sono qualificati per il match per il bronzo di domani alle 10,30 con la Gran Bretagna (Kingstone, Saych) dopo aver perso in semifinale 140-139 contro la Turchia (Misir, Aydin).

I RISULTATI DEL POMERIGGIO – Nel pomeriggio l’Italia raggiunge altre due finali grazie ai mixed team. Nell’arco olimpico Elisabetta Mijno e Stefano Travisani, dopo aver fatto segnare il nuovo record del mondo in qualifica, staccano il biglietto per la finale per il bronzo di giovedì che alle 11,50 li vedrà opposti alla Polonia (Olszweska, Ciszek) dopo la sconfitta in semifinale con l’Ucraina 6-2.

Si giocheranno invece l’oro nel compound Eleonora Sarti e Giampaolo Cancelli che dopo la vittoria di oggi sulla Francia 151-149 sfideranno venerdì alle 15 la Turchia (Cure, Korkmaz).



Nel pomeriggio sono scesi in campo anche i Visually Impaired per le frecce di qualifica: il campione in carica Daniele Piran è primo con 574 punti, mentre Giovanni Maria Vaccaro è settimo con 441 ne VI 2/3. Nel VI 1 secondo posto Matteo Panariello con 444 punti che vale l’accesso alla semifinale al pari di Piran, mentre Vaccaro ai quarti se la vedrà con lo spagnolo Orjales.



LE FINALI AZZURRE

Giovedì 23 maggio

Ore 9,00: Bronzo W1 femminile: Pellizzari-Kingstone (GBR)

09,15: Bronzo W1 maschile: Panella-Hekimoglu (TUR)

09,30: Bronzo compound femminile: Virgilio-Markitantova (CZE)

10,00: Bronzo arco olimpico femminile: Petrilli-Poimenidou (GRE)

10,30: Bronzo W1 mixed team: Italia-Gran Bretagna

11,50: Bronzo arco olimpico mixed team: Italia-Polonia



Venerdì 24 maggio

11,30: Oro compound femminile: Sarti-Cure (TUR)

12,00: Oro arco olimpico femminile: Mijno-Olszewska (POL)

15,00: Oro compound mixed team: Italia-Turchia

15,20: Oro compund squadre femminile: Italia-Turchia

15,40: Oro compound squadre maschile: Italia-Slovacchia

16,20: Oro arco olimpico squadre femminile: Italia-Turchia

16,40: Oro arco olimpico squadre maschile: Italia-Gran Bretagna

17,20: Oro W1 squadre femminile: Italia-Repubblica Ceca

17,40: Oro W1 squadre maschile: Italia-Turchia

FOTO FITARCO/ERCOLI – LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. + foto

Stefano Travisani e Davide Bettoni vincono la semifinale nell’olimpico opne

Matteo Panariello in qualifica tra i V.I. 1

Daniele Piran in azione durante la qualifica V.I. 2_3

Elisabetta Mijno e Stefano Travisani in finale per il bronzo mixed team ricurvo