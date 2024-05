Basket. Jr. NBA FIP Schools League, gli OKC di Reggello vincono l’Anello 2024

A Città di Castello si chiude l’anno record per il progetto scolastico: 500 Scuole e 7.000 giocatori Vince la Scuola Media Statale Massimiliano Guerri con i colori degli Oklahoma City Thunder Mery Andrade e Giacomo Galanda consegnano gli Anelli Jr. NBA 2024

La Scuola Media Statale Massimiliano Guerri di Reggello (Fi) abbinata agli Oklahoma City Thunder è Campione Jr. NBA FIP Schools League 2024. Nell’edizione dei record del progetto scolastico targato FIP ed NBA – 16 città coinvolte, 500 Istituti iscritti e oltre 7.000 studenti in campo – sono i toscani, grazie alla vittoria sull’IC Campi Elisi di Trieste/Los Angeles Lakers per 15-12, ad incidere il proprio nome nell’albo d’Oro della manifestazione. A testa alta esce sconfitta la squadra giuliana, una delle franchigie con la più alta quota rosa fra tutte le finaliste, e che sfiora il back to back dopo la vittoria nell’edizione 2023.

Bellissima, e accesissima, l’ultima delle 40 gare che hanno strutturato la due giorni del Final Event giocato a Città di Castello (Perugia). Il match clou è stato il giusto coronamento ad un weekend di basket, nuovi legami e tanto divertimento per i 200 giovani cestisti e cestiste protagonisti. Accoglienza incredibile poi per genitori, staff e ovviamente i giocatori, da parte del Comitato Regionale FIP Umbria e del Tiferno Basket, società del territorio alla quale la FIP e l’NBA Europe hanno inviato i più sinceri ringraziamenti per il supporto organizzativo mostrato.

Prima della finalissima fra OKC e Lakers, la seconda giornata del Final Event è stata contraddistinta dalle gare che hanno assegnato tutte le posizioni del ranking. Tutte disputate sotto gli occhi attenti del Responsabile Scuola FIP Giacomo Galanda e dell’Ambassador NBA Mery Andrade.

Presenti al Final Event anche Gianni Antonelli, presidente FIP Umbria, e il generale Domenico Ignozza.

“La passione per il gioco è ciò che ti spinge a dare il massimo – ha detto alle squadre Mery Andrade, attuale assistente dei Toronto Raptors ed ex giocatrice WNBA e anche di Napoli Vomero, Reyer Venezia e Dike Napoli, Le Mura Lucca e Pool Comense – sia quando le cose vanno bene, sia quando hai i momenti no. Per me l’Italia è una casa, ed è un onore essere qui come Ambassador NBA per questo splendido evento”.

Le fa eco l’ex Azzurro Galanda: “Il rispetto, delle regole, dei compagni di squadra, degli allenatori, degli avversari, deve essere alla base della vostra esperienza. Oggi, e per tutte le volte che scenderete in campo. Il progetto Jr. NBA ogni anno diventa sempre più importante, per numero di ragazzi coinvolti e per attenzione che ha nella programmazione delle attività scolastiche. A voi giocatori che siete arrivati qui, faccio i miei complimenti. Non è stato banale, perché avete vinto i tornei cittadini. Ora il vostro compito è andare in campo e giocare al massimo delle vostre possibilità, è l’unico modo che avete per ripagare il lavoro svolto da tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione di questo evento”.

Si abbassa il sipario sulla sesta edizione del progetto scolastico nato dall’accordo fra la Federazione Italiana Pallacanestro e la National Basketball Association nel 2016. Ma la programmazione umbra della Jr. NBA FIP non finisce qui. Fra due settimane esatte, a Perugia si terrà il Final Event della Jr. NBA FIP Under 13 Championship 2024, con le migliori 8 squadre maschili e le 9 squadre femminili a contendersi l’Anello Jr. NBA FIP Under 13.

Albo d’Oro Jr. NBA FIP Schools League

2024 – Scuola Media Statale Massimiliano Guerri -Reggello (FI) / Oklahoma City Thunder

2023 – Denver Nuggets/IC. Campi Elisi Trieste

2022 – non disputato

2021 – non disputato

2020 – non assegnato

2019 – Sacramento Kings/San Carlo Milano

2018 – Chicago Bulls/IC Giuseppe Impastato Roma

2017 – Los Angeles Lakers/IC Leonardo da Vinci Guidonia

2016 – Oklahoma City Thunder/IC Vibo Mariano Roma

Classifica Finale Jr. NBA FIP Schools League 2024

Scuola Media Statale Massimiliano Guerri -Reggello (FI) / Oklahoma City Thunder Istituto Comprensivo Campi Elisi – Trieste (TS) / Los Angeles Lakers Istituto Silvio Pellico – Milano (MI) / Toronto Raptors Istituto Comp. Augusto Scocchera – Ancona (AN) / Brooklyn Nets Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli – Matera (MT) / Minnesota Timberwolves Istituto Comprensivo Sigismondo Nardi – Porto San Giorgio (FM) / Los Angeles Clippers Istituto La Salle – Roma (RM) / Atlanta Hawks Istituto Don Milani – Mestre (VE) / Orlando Magic Scuola Secondaria I Grado Gen. E. Baldassarre – Trani (BT) / Milwaukee Bucks Istituto Comprensivo – Cassiodoro Don Bosco – Reggio Calabria (RC) / New Orleans Pelicans Istituto Comprensivo Rivarolo – Genova (GE) / Minnesota Timberwolves Istituto Comprensivo Chieti 1 – Chieti (CH) / Memphis Grizzlies Istituto Comprensivo Bartolena – Livorno (LI) / Memphis Grizzlies Istituto Raffaele Viviani – Casalnuovo Di Napoli (NA) / Boston Celtics Istituito Comprensivo Massari Galilei – Bari (BA) / Cleveland Cavaliers Istituto Comprensivo Spoleto 2 (PG) / Golden States Warriors

