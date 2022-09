Champions League a Milano, la Polizia di Stato porta in Questura 36 tifosi croati. 20 i DASPO

A mezz’ora dall’inizio della partita di calcio Milan-Dinamo Zagabria valida per la Champions League, il bilancio della Polizia di Stato è di 36 tifosi croati accompagnati in Questura per identificazione dei quali 23 sono stati denunciati a vario titolo.

Il dispositivo di sicurezza predisposto da via Fatebenefratelli, partecipato anche dall’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e, per i profili di competenza, dalla Polizia Locale, è stato dislocato in città a presidio degli obiettivi sensibili e lungo il percorso che da City Life ha portato circa 4mila supporters croati allo stadio Meazza monitorati anche dall’elicottero del 2^ Reparto Volo della Polizia di Stato.



Verso le 16.20, le forze dell’ordine sono intervenute in via Capecelatro dove due tifosi ospiti sono stati aggrediti da persone incappucciate e uno dei due è stato portato in codice verde presso l’ospedale San Carlo.



Il Questore di Milano Petronzi ha, al momento, già emesso 19 DASPO della durata di un anno nei confronti di altrettanti tifosi ospiti e 1 di due anni per un cittadino croato trovato in possesso di sette coltelli.