“Giunto alla sua undicesima edizione, il Festival Inventaria – La festa del teatro off, organizzato dalla compagnia DoveComeQuando, torna ad aprire la stagione del teatro off capitolino con una nuova edizione come sempre incentrata sulla drammaturgia contemporanea.

Sei proposte in concorso, oltre a “Il viaggio” – spettacolo di apertura, fuori concorso, della compagnia DoveComeQuando – caratterizzano questa Festa del teatro off all’insegna della varietà delle forme e dei linguaggi: teatro sperimentale, civile, drammatico, ironico, di narrazione, poetico, stand-up e improvvisazione, racchiusi in 8 serate di programmazione tanto fitta quanto variegata.

Per l’undicesimo anno consecutivo Inventaria si conferma un festival totalmente indipendente, autofinanziato e sostenibile. A ospitare la manifestazione sono quest’anno Fortezza Est e Teatro Trastevere. Oggi più che mai, partecipare in sicurezza a un evento dal vivo rappresenta un regalo che si sceglie di fare a se stessi. La fruizione dal vivo è esperienza. La prossimità degli animi, comunità. La semplicità, spettacolo interiore. Questa è la piccola, irripetibile bellezza del teatro off.” Pietro Dattola – direttore artistico



“INVENTARIA”, dal latino invenio, trovare;

“INVENTARIA”, come invenzione, novità;

“INVENTARIA”, come inventario, molteplicità;

“INVENTARIA”, come ventata d’aria, d’aria fresca.

Nelle sue mille declinazioni, il teatro è ossigeno, sa sorprendere, respira da millenni!… …E continuerà a farlo.

L’undicesima edizione di Inventaria attraversa due teatri romani con sette opere, fra le quali tre prime nazionali e due prime romane.

Debuttò nel delizioso Spazio Uno di Trastevere nel 2011, per iniziativa della compagnia DoveComeQuando. Il festival si è trasformato in una storia di successo in condizioni avverse.

Ha attraversato gli spazi off della capitale proponendo sempre una kermesse di alta qualità, proponendo le migliori opere selezionate da centinaia di proposte che arrivano da tutta Italia e che rappresentano la scena indipendente del teatro contemporaneo. E questo solo grazie all’intraprendenza, al lavoro e al desiderio, che sono poi anche i pilastri di una sana e sincera produzione artistica.

Il programma (cliccando sulla data, sarete indirizzati alla scheda completa dello spettacolo)

7 e 8 ottobre

Il Viaggio | Dovecomequando Compagnia

fuori concorsoTesto vincitore del Premio di drammaturgia DCQ-Giuliano Gennaio 2016

di Paolo Bignami regia Pietro Dattola

con Alessandra Aulicino e Flavia Germana De LipsisMi guarda. Si avvicina. Io non la conosco, non l’ho mai vista, cosa vuole da me?

9 ottobre The Show | Denti – Sementerie Artisticheprima romana | in concorsoun progetto di Elisa Denti, Manuela De Meo

scritto da Manuela De Meo, con Elisa Denti regia Luigi D’Elia

con il sostegno di Festival Montagne Racconta

Una semplice, innocua e struggente avventura di wrestling



13 ottobre Alluccamm | Ellegipì Teatro20

prima romana | in concorsoMiglior testo teatrale al Concorso internazionale di drammaturgia Napoli Cultural Classic

2° classificato al Concorso drammaturgia “Castrovillari Città Cultura” 2021

Selezione Campania Teatro Festival 2021

scritto e diretto daLuca Pizzurro

con Andrea Fiorillo, Mauro Collina

Alluccamm – Urliamo: in nome della libertà, in difesa della diversità, per i figli che non avremo. Mai.



14 ottobre Scomodi | Scomodi

prima nazionale | in concorso

un’idea di Valentina Martino Ghiglia, Stefano Venturi, Alessandra De Pascalistory developer Silvia Maria Vitale

con Valentina Martino Ghiglia, Stefano Venturi, Alessandra De Pascali e il pubblico

Tu scopri il tuo lato oscuro, noi te lo mettiamo in scena15 ottobreStand up poetry | Lorenzo Maragoni

in concorso

Finalista nazionale Lega Italiana Poetry Slam 2019 e 2021

Menzione speciale al premio Sinestetica 2021

Vincitore Bologna in Lettere (sez. poesia orale e performativa) 2021

di e con Lorenzo Maragoni

Stand up poetry comincia con un uomo sul palco che dice poesie, e da lì può solo peggiorare



16 ottobre

Il mito della bellezza | Barbara Villa

prima nazionale | in concorsoSpettacolo vincitore di Call Luna Crescente 2021scritto e diretto da BR Franchi

con Barbara Villa, voce fuori campo Eugenio Manuelli

di e con Cinzia Villari, Lorenzo Profita sonorizzazione Cristiano D’Alieso

La bellezza è l’arma che nessuno di noi può impugnare



17 ottobre

(Lei) Lear | Muchas Gracias Teatro – Teatro C’Art

anteprima nazionale | in concorso

Spettacolo finalista del Premio PimOff 2021di e con Chiara Fenizi, Julieta Marocco

regia André Casaca

Un irriverente rendez-vous al bivio tra nonsense beckettiano e malvagerie shakespeariane. Boom!

spettacoli ore 21.00 – domenica 17 ore 18.00

7 – 8 – 9 ottobre @ Fortezzaz Est Via Francesco Laparelli, 62, (Torpignattara)

dal 13 al 18 ottobre @ Teatro Trastevere via Jacopa de’ Settesoli, 3 (Trastevere)



Biglietti Intero 12 euro; Ridotto 10 euro

