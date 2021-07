È stato un successo, sabato scorso, il primo appuntamento della rassegna ‘Musikanten, echi di Milo’, promossa dal Comune di Milo in collaborazione con l’associazione culturale ArchiDrama.

Ad aprire il cartellone musicale, nella centralissima Piazza Municipio, il prestigioso ‘Càlamus Clarinet Ensemble’, formato da musicisti siciliani del Conservatorio di Musica ‘Vincenzo Bellini’ di Catania e diretto dal maestro Carmelo Dell’Acqua. Mercoledì 21 luglio, alle ore 21 e 30, sarà la volta del concerto ‘The time of game, the game of time’ Eolian Trio, con Carmelo Dell’Acqua, al clarinetto, Francesca Taviani, al violoncello, e Rossella Giordani, al pianoforte. Ancora musica di qualità il 25 luglio con l’esibizione del ‘Giada acustic trio’, con voce, tastiera, percussioni e violino. Infine, il 10 agosto, saranno i ‘Boss and Friends’, con Giulia Marletta alla voce, Ivana Torrisi al piano, Francesco Ferrara, alla chitarra ed Orazio Spoto al violino, a chiudere la rassegna in Piazza Municipio. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. “Siamo lieti di ripartire con le nostre programmazioni tra teatro e musica dopo il lungo periodo di chiusura – ha dichiarato il presidente di ArchiDrama, Alfio Zappalà – e siamo contenti di farlo da Milo, città che sempre di più è diventata nel tempo luogo d’ispirazione e dimora per tanti artisti”. La rassegna vanta anche la prestigiosa collaborazione della Fondazione Lamberto Puggelli di Catania. “Questa è la prima iniziativa che organizziamo con l’associazione Archidrama – spiega la presidente della Fondazione Puggelli, Grazia Pulvirenti – Ci stiamo muovendo sul territorio cercando sinergie virtuose per sostenere la ripresa delle attività artistiche, di spettacolo e musicali. Stiamo sviluppando un concetto di Fondazione diffusa, dove la cosa importante è fare rete con realtà impegnate seriamente sul territorio, come Archidrama”. Ma l’estate milese si prepara ad offrire anche un ricco cartellone di eventi dedicati alle famiglie. Venerdì prossimo, infatti, nell’anfiteatro ‘Lucio Dalla’ di Milo prenderà il via anche ‘CuccurucucÙ’, rassegna di teatro circo organizzata ancora una volta da ArchiDrama, con la direzione artistica di Alfio Zappalà e Valerio Sardella, ed in collaborazione con il Comune di Milo. “Queste due rassegne segnano l’inizio di una proficua collaborazione con Alfio Zappalà, che è una persona molto preparata e seria – ha detto il sindaco di Milo, Alfio Cosentino – Sono sicuro che questo rapporto, iniziato quest’anno, proseguirà in modo duraturo anche nel tempo”. Il 23 luglio, alle ore 20 e 45, la ‘Compagnia Joculares’ metterà in scena gli spettacoli ‘Mr. Sardella Show’ e ‘Alla ricerca della bolla perduta’, che promettono divertimento assicurato. Il 4 agosto non sarà da meno lo spettacolo ‘…di pezza’ della Compagnia Red One Duo. L’11 agosto saranno due gli artisti che si esibiranno: Alex Russo con ‘Circo a Palla’ e Marco Ape con ‘Il Secondo Elemento’. Il 20 agosto si esibiranno sul palco Dandy Danno & Diva G. con ‘Clowns in Visual Comedy’ ed, infine, chiuderanno la rassegna la Compagnia Sbadaclown, con ‘Due cuori e una sinapsi’, e la Compagnia Circo Equilibrato con ‘Ludovico Dimezzato’. Un doppio cartellone che porterà a Milo qualità e divertimento. “Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare un programma estivo nonostante le difficoltà che stiamo affrontando in questo periodo – ha detto l’assessora al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Milo, Francesca Strano – grazie al contributo delle associazioni presenti nel territorio. Questo testimonia la straordinaria passione e l’amore per la nostra comunità e soprattutto la voglia di ritornare sul palcoscenico per fare vivere momenti di spensieratezza al nostro pubblico”.

Com. Stam.