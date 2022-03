Tre giorni di Raduno Collegiale per i Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità a Misano

Proseguono le attività organizzate dal Settore Tecnico FMI e rivolte ai giovani piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

Tra lunedì 7 e mercoledì 9 marzo, gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono ritrovati al Misano World Circuit Marco Simoncelli per un’intensa tre-giorni di Raduno Collegiale tra sessioni in pista, massimo risalto alla preparazione atletica e numerose attività tenutesi presso il nuovo Centro Tecnico FMI.

La prima giornata ha visto impegnati al “Misanino” i Pata Talenti Azzurri FMI del Gruppo A (più giovani, under 14), passando poi il testimone per l’ultimo giorno di Collegiale ai piloti del Gruppo B (di maggior esperienza). Nella giornata di martedì 8 marzo, tutti i piloti della Velocità coinvolti nel progetto sono scesi in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli per una giornata di test, condividendo la pista con piloti di comprovata esperienza internazionale del calibro di Romano Fenati, Luca Bernardi, Lorenzo Baldassarri e dei fratelli Federico e Filippo Fuligni.

Giunto dal Qatar dove ha assistito in presa diretta alla straordinaria tripletta azzurra nel primo Gran Premio del Motomondiale 2022, il Presidente FMI Giovanni Copioli insieme al Coordinatore del Comitato Velocità FMI Simone Folgori ha assistito martedì alla seconda giornata di Collegiale, rivolgendo un saluto a tutti i Pata Talenti Azzurri FMI presenti ed ad Andrea Albani, Managing Director Misano World Circuit.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Sono stati tre giorni intensi dove siamo rimasti piacevolmente soddisfatti del livello raggiunto dai Talenti Azzurri. Questa tre-giorni ha avuto inizio lunedì al Misanino con la presenza del Gruppo A, ovvero dei piloti under-14. In questa circostanza abbiamo proseguito il lavoro di formazione con le consuete lezioni di tecnica, adottando la nostra nuova metodologia finalizzata a trovare il giusto approccio ai weekend di gara. Con le OHVALE i ragazzi hanno disputato delle manche corte, con tante partenze e sano agonismo, lavorando bene per 3 ore senza soste nonostante le basse temperature. L’indomani tutti i Talenti Azzurri presenti sono in scesi in pista a Misano insieme ad ospiti di alto livello come Fenati, Bernardi, Baldassarri ed i fratelli Fuligni, affrontando il primo shakedown con le rispettive moto e team in vista dell’inizio della stagione 2022. I riscontri sono stati positivi e sono emerse buone prestazioni considerando il freddo. La conclusiva giornata ha visto poi impegnati esclusivamente i piloti più grandi del Gruppo B, compresi Bertelle e Surra reduci dal primo Gran Premio del Mondiale Moto3. La competizione tra tutti loro è sana e di alto livello: proprio quello che ci serve in questo periodo. Ad ogni uscita vediamo che i ragazzi hanno raggiunto quegli automatismi che serviranno loro per affrontare i weekend di gara. Da parte nostra va un ringraziamento al Presidente Giovanni Copioli, giunto dal Qatar per rivolgere un saluto a tutti i Talenti Azzurri insieme a Simone Folgori. Non smetterò mai di elogiare il nostro gruppo di lavoro formato dai Tecnici Massimo Roccoli, Alex De Angelis, Alessandro Brannetti, Davide Stirpe, dal preparatore atletico Marco Di Marcello e con l’inesauribile apporto di Marzio Leoncini per la buona riuscita organizzativa di questo Collegiale tenutosi su un impianto d’eccellenza come il Misano World Circuit. Mercoledì prossimo proseguiremo il programma di lavoro con gli allenamenti a zone, al fine di consentire ai Talenti Azzurri di allenarsi con frequenza settimanale su location più vicine alle loro rispettive abitazioni“.

Sempre al Misano World Circuit Marco Simoncelli andrà in scena, nel fine settimana del 2-3 aprile prossimi, il primo appuntamento stagionale del CIV 2022.

