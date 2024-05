ALI DOLLAS – REGINA DELL’URBAN

di Roberto Dall’Acqua – Foto fornite da https://paroleedintorni.it/

Da venerdì 24 maggio, è in radio e in digitale “INFINITY” (Universal Music Italia), il nuovo brano della scommessa della scena urban ALI DOLLAS.

Le sonorità richiamano le atmosfere delle più celebri canzoni di The Weeknd, “Infinity” è una potente iniezione di positività e motivazione e vuole condividere un messaggio rivolto a tutti coloro che si sentono scoraggiati di fronte alle sfide della vita.

Il testo, scritto interamente dall’artista, affronta il potere della manifestazione: ogni desiderio può essere realizzato, basta vederlo come obiettivo e avere una fiducia incrollabile in se stessi. Il brano, disponibile sia in lingua italiana sia in lingua inglese, rappresenta un punto di svolta per la carriera di Ali Dollas, combinando influenze internazionali con un tocco personale e autentico.

Ali Dollas (stilizzato Ali Dolla$) ha iniziato il suo viaggio musicale trasferendosi negli Stati Uniti, dove ha registrato il suo primo brano a Miami. Dopo essersi resa conto di voler intraprendere seriamente questa strada, si è stabilita a Los Angeles, frequentando gli studi di North Hollywood e collaborando con Kyle “Kxhris” Coleman, producer del brano vincitore di un Grammy Awards “Pick Up Your Feelings” di Jazmine Sullivan nella categoria “Best R&B Performance”. Ha vissuto tra New York e Los Angeles, immergendosi nella cultura del rap americano e ha prodotto nuova musica, tra cui il nuovo brano “Infinity” originariamente registrato in lingua inglese e da oggi sia in italiano sia in inglese.