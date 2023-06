Movisport torna al “San Marino”: Gryazin, deluso dal Rally d’Italia, tenta il bis all’ombra del “titano”

Il pilota russo, stoppato nella rincorsa di punti “pesanti” nella WRC-2 in Sardegna, la prossima settimana sarà di nuovo al via al Rally valido per il tricolore assoluto cercando il bis di allori dopo la vittoria vibrante della passata edizione. Sarà al via con una Skoda Fabia della PA Racing.

Reggio Emilia – Inseguire una nuova vittoria per allontanare dal cuore e dalla mente la delusione al Rally d’Italia. Ecco il progetto di Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, per il prossimo rally di San Marino, in programma per il 16 e 17 giugno, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco e seconda del “tricolore” su terra.

Una gara che l’accoppiata russa ha vinto già lo scorso anno in modo perentorio e che quest’anno sarà certamente vista come una voglia di riscatto dalla delusione sofferta al recente Rally d’Italia, dove ha chiuso in retrovia dopo una serie di vicissitudini negative, prima rallentato da due forature e successivamente da un braccio della sospensione danneggiato e sostituito in prova.

Un riscatto che passerà da una gara qualificante ed entusiasmante, contro i migliori piloti italiani delle due serie per cui è valida, decisamente un banco di prova per il pilota russo quanto anche per i “colleghi” italiani, come già accaduto in altre occasioni oltre al “San Marino” del 2022. Gryazin, per l’occasione sarà al via con una Skoda Fabia del team PA Racing.

Il 51° San Marino Rally inizierà venerdì 16 giugno alle ore 16.15 con la disputa della prova speciale n. 1 “San Marino – Power Stage”, trasmessa in diretta televisiva, mentre il giorno successivo la gara prevede altre otto prove speciali.

IMPEGNI “DI ZONA” PER QUESTO FINE SETTIMANA

Due gli eventi cui parteciperanno altrettanti portacolori di Movisport nel fine settimana che sta arrivando. Al 59. Rally Valli Ossolane, valido per il CRZ di zona 1, a Malesco, nella provincia Verbano-Cusio-Ossola saranno al via Guido Zanazio e Luca Beltrame su una Skoda Fabia R5, mentre al 38. Rally della Lanterna, in provincia di Genova, valido per CRZ DI zona 2 scenderanno in campo Luigi Giacobone e Martina Bertelegni, su una Volkswagen Polo R5.

Nella foto: Gryazin in azione

